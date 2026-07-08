На закате у моря или под шум поездов: где устроить пробежку во Владивостоке

Это место отдыха в районе Моргородка у жителей Владивостока традиционно ассоциируется с бегунами. Долгое время Чан служил резервным водохранилищем на случай необходимости тушения пожара в депо или на нефтебазе. Но во второй половине XX века водоём стал обретать свою спортивную «специализацию». Зимой поверхность озера служила естественным катком под открытым небом, а летом — местом для купания, прогулок и занятий спортом. В 70-е годы на берегу озера открылась Школа олимпийского резерва. Здесь стали тренироваться спортсмены-байдарочники. За это в народе и прессе водоём стали называть «Юность». С тех пор в этой части здесь мало что изменилось.