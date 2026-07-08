На закате у моря или под шум поездов: где устроить пробежку во Владивостоке

С наступлением тёплой погоды — пусть даже последний месяц и не баловал владивостокцев солнцем — на улицах города всё чаще можно встретить любителей пробежек, профессиональных спортсменов и тех, кто просто выбирает активный образ жизни. Владивосток предлагает немало мест для тренировок на свежем воздухе, но их состояние заметно различается. Корреспонденты ИА PrimaMedia проехали по популярным маршрутам, оценили качество покрытий, уровень благоустройства и удобство дорожек. Где сегодня приятно и безопасно бегать, а где тренировку могут омрачить ямы и лужи, — рассказываем в нашем обзоре.
Озеро Чан.
Это место отдыха в районе Моргородка у жителей Владивостока традиционно ассоциируется с бегунами. Долгое время Чан служил резервным водохранилищем на случай необходимости тушения пожара в депо или на нефтебазе. Но во второй половине XX века водоём стал обретать свою спортивную «специализацию». Зимой поверхность озера служила естественным катком под открытым небом, а летом — местом для купания, прогулок и занятий спортом. В 70-е годы на берегу озера открылась Школа олимпийского резерва. Здесь стали тренироваться спортсмены-байдарочники. За это в народе и прессе водоём стали называть «Юность». С тех пор в этой части здесь мало что изменилось.
Долгой и печальной историей со счастливым концом стал ремонт беговой дорожки вокруг озера. Её регулярно заливал сам водоём, бетон рушился, на полотне образовывались сквозные дыры, представляющие опасность для бегунов. Долгое время спортивная школа, городские и краевые власти не могли определиться, в чьих полномочиях провести ремонт. Итогом стал массовый сбор средств и привлечение спонсоров.
В 2020 году территорию благоустроили: по периметру построили деревянные мостки и покрыли резиновой крошкой дорожки длиной 970 метров. Появилось несколько зон для занятий спортом и тренажёры. В настоящее время озеро Чан — излюбленное место для бегунов и спортсменов. С одной стороны — живописный водоём, где до сих пор водится рыба; с другой — забор и железнодорожные пути. Поэтому пробежки здесь сопровождаются не только музыкой в наушниках, но и характерным стуком колёс проходящих составов. Между тем вода в озере по-прежнему загрязнена. Купаться здесь запрещено.
Этим летом бегуны Владивостока вновь обратили внимание на состояние беговой инфраструктуры вокруг водоёма. На деревянном настиле снова появились сквозные отверстия, представляющие опасность для спортсменов. Впоследствии один из повреждённых участков залатали фанерой, подобный способ ремонта здесь используют уже не впервые.
В целом беговая дорожка заметно изношена: деревянный настил покрыт трещинами, а на отдельных участках, проходящих над водой, при беге ощущается вибрация конструкции. Временные «заплатки» лишь устраняют наиболее опасные повреждения, но не решают проблему комплексно.
Процесс передачи территории вокруг озера Чан в муниципальную собственность продолжается уже второй год и до сих пор не завершён. За текущее содержание спортивной инфраструктуры отвечает городская спортивная школа «Лидер», однако её полномочия ограничиваются локальным ремонтом.
Ранее сообщалось, что после завершения передачи территории в муниципальную собственность специалисты смогут приступить к разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта всего объекта.
Стадион «Строитель».
Территория стадиона «Строитель» в районе проспекта 100-летия Владивостока открыта для всех желающих. В 2019 году спортивный объект открыли после длительного капитального ремонта. После реконструкции здесь появилось новое футбольное поле, шесть беговых дорожек с легкоатлетическим покрытием и уличные тренажёры для сдачи норм ГТО. Стадион работает ежедневно с 09.00 до 22.00 часов, а в вечернее время территория освещается, что позволяет комфортно тренироваться даже после захода солнца.
Правда во время визита корреспондента ИА PrimaMedia на стадионе оказалось больше футболистов, чем бегунов, хотя одно другому не мешает. В этом году инфраструктуру стадиона дополнил новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). В здании оборудован универсальный спортивный зал площадью 740 кв. метров, мужская и женская раздевалки, санитарные комнаты и помещения для персонала. На строительство объекта было направлено более 110 млн рублей. Ожидается, что ФОК станет площадкой для круглогодичных тренировок детей разных возрастов, а также проведения соревнований различного уровня, включая всероссийские.
Покровский парк.
Один из самых известных парков Владивостока также пользуется популярностью у любителей активного отдыха со всего города. В тени деревьев, среди прогулочных зон регулярно можно встретить бегунов, велосипедистов, родителей с колясками и жителей, которые просто выбирают прогулку на свежем воздухе. Широкие дорожки позволяют комфортно находиться здесь разным посетителям одновременно.
Для пробежек парк подходит благодаря протяжённым маршрутам: по его территории можно собрать дистанцию до 10 км. Основные дорожки имеют твёрдое покрытие, а на отдельных участках встречаются более узкие ответвления, которые также подходят для тренировок.
Главная особенность Покровского парка — выраженный рельеф с заметными перепадами высот, что делает его отличным местом для тренировок на подъёмах. Однако для лёгкого восстановительного кросса маршрут подойдёт лишь при спокойном темпе — рельеф не позволит полностью расслабиться.
В 2021 году здесь сделали капитальный ремонт, а в 2022 году завершили обустройство площадки для собак. Территорию огородили металлическим забором и установили специальное оборудование. Теперь прийти сюда с питомцем может любой человек.
Стадион «Динамо».
На стадионе «Динамо» в центре Владивостока любителей бега ждут девять современных прорезиненных дорожек. Единственное, что после дождей тут собираются лужи, а доступ на территорию ограничен. Чтобы побегать или потренироваться на свежем воздухе необходимо заплатить за вход. Есть и бесплатные слоты на посещение спортивного объекта, но только в определённое время.
На сделанных ИА PrimaMedia фотографиях стадион выглядит пустынно. Вероятно, этому поспособствовала хмурая погода. В солнечные дни объект становится гораздо оживлённее. Традиционно площадка пользуется популярностью не только у бегунов, но и у футболистов, любителей силовых тренировок и легкоатлетов.
Напомним, что ранее властями озвучивались планы по сносу сооружения и постройке на его месте торгово-развлекательного комплекса, но памятник футболу всё же было принято решение сохранить.
Озеро на Патрокле и Леопардовая набережная.
Набережная на Патрокле — тот самый маршрут, который словно создан для сцен из зарубежных фильмов: спортсмен выходит на пробежку, с одной стороны его сопровождает вид на море, а с другой — аккуратная линия таунхаусов. Это место — одно из самых живописных мест для бега во Владивостоке: дорожка протянулась на 2,5 километра вдоль бухты Патрокл.
На одном из участков недавно появилась узкая прорезиненная полоса. Возможно, в будущем она станет частью более масштабной беговой инфраструктуры. Среди плюсов спортсмены выделяют — простор и возможность выбрать свой темп: здесь достаточно места как для любителей спокойных пробежек, так и для тех, кто предпочитает более интенсивные тренировки.
Напомним, что Леопардовую набережную открыли в 2016 году. Именно здесь прошёл первый фестиваль дальневосточного леопарда (0+). Добраться до набережной можно на автобусе № 31К, выйдя на остановке «Патрокл».
Семь футов.
Бегунов во Владивостоке можно часто встретить в районе яхт-клуба «Семь футов». Если набережная Спортивной гавани в часы пик может показаться слишком оживлённой из-за большого количества отдыхающих и пешеходов, то здесь обстановка заметно спокойнее.
Морская панорама и пришвартованные яхты и парусники становятся своеобразным фоном для пробежки. Благодаря меньшему потоку людей комфортнее поддерживать темп и заниматься в более уединённой обстановке. Однако на отдельных участках пешеходной дорожки встречаются трещины и повреждения покрытия. Поэтому бегунам стоит внимательнее выбирать маршрут и быть осторожными, следя за состоянием дорожного полотна под ногами.
Набережная МГУ имени адмирала Г. И. Невельского.
Ещё одна локация для пробежек у моря — стадион МГУ имени адмирала Г. И. Невельского. Здесь море буквально находится в шаговой доступности: спортивный объект расположен на искусственной насыпи и с трёх сторон окружён водой.
На территории стадиона есть четыре легкоатлетические дорожки, футбольное поле, трибуны и отдельная спортивная площадка с уличными тренажёрами. Для тех, кто предпочитает классические круговые тренировки, здесь созданы все условия.
Однако наматывать круги по стадиону нравится не всем, поэтому рядом есть альтернатива — маршрут вдоль моря. Правда, покрытие здесь уже не спортивное, а асфальтовое, однако для спокойных пробежек дорожку всё же нередко выбирают.
Узнать маршрут можно по жёлтой линии, нанесённой по обеим сторонам пешеходной зоны: она обозначает «Берег здоровья». Первый участок этого проекта проходит от стадиона МГУ имени Невельского до спортивного комплекса «Олимпиец». Асфальтированная дорожка шириной от 2 до 3,5 метра проложена максимально близко к побережью. Эта «ниточка» появилась ещё в 2015 году. За исключением двух пешеходных переходов, маршрут проходит через живописные участки вдоль моря. За это время он, разумеется, утратил первоначальный облик — даже жёлтая линия уже поблекла.
Сквер Героев-Даманцев.
Ещё одна городская локация, которую выбирают любители бега во Владивостоке, — сквер Героев-Даманцев на улице Верхнепортовой, 41б. По сравнению с Покровским парком здесь пешеходные дорожки не такие широкие, но и справедливости ради, проходимость тоже не столь высока. Бегунов ждёт покрытие из брусчатки: оно мягче асфальта и меньше нагружает суставы. Кроме того, в сквере обустроена воркаут-площадка с современными тренажёрами.
На территории можно организовать как короткую пробежку по кругу, так и более продолжительный маршрут, объединив несколько аллей. В 2020 году здесь выполнили обустройство пешеходных дорожек, смонтировали системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения. Установили новую спортивную площадку, оборудовали лестницы с пандусом для маломобильных граждан. На территории установили скамейки и урны.
Напомним, в 2023 году Олимпийский комитет России признал Приморье одним из самых спортивных регионов России. А губернатор края Олег Кожемяко тогда наметил амбициозную цель: к 2030 году довести долю жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Этот вектор развития постепенно находит отклик среди горожан. Ранее аналитики SuperJob выяснили, что 66% владивостокцев считают себя приверженцами здорового образа жизни. Из них 16% жителей полностью уверены в этом, а 50% склоняются к такой точке зрения. А ведь физическая активность, и прежде всего спорт, — неотъемлемая часть здорового образа жизни.