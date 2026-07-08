В Свердловской области бойцу СВО продлили отпуск после урагана

Во время проверки жилых домов, разрушенных ураганом в Кушве, омбудсмен выяснила, что один из пострадавших — действующий военнослужащий, отец пятерых детей. Его деревянный дом сильно пострадал от стихии, а командование части дало бойцу всего три дня отпуска на решение жилищных вопросов. Учитывая масштаб разрушений и отсутствие родственников, способных заняться стройкой, Мерзлякова направила ходатайство в воинскую часть о продлении отпуска ещё на 15 суток. Командование пошло навстречу и дало больше, чем просили — отпуск продлили до 29 июля. На месте работает строительная бригада, и личное присутствие хозяина необходимо для контроля за ходом работ. Мерзлякова поблагодарила руководство части за понимание и внимание к бойцам.