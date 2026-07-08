В Свердловской области бойцу СВО продлили отпуск после урагана

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова помогла участнику СВО из Кушвы продлить отпуск для восстановления дома, пострадавшего от урагана.
Во время проверки жилых домов, разрушенных ураганом в Кушве, омбудсмен выяснила, что один из пострадавших — действующий военнослужащий, отец пятерых детей. Его деревянный дом сильно пострадал от стихии, а командование части дало бойцу всего три дня отпуска на решение жилищных вопросов. Учитывая масштаб разрушений и отсутствие родственников, способных заняться стройкой, Мерзлякова направила ходатайство в воинскую часть о продлении отпуска ещё на 15 суток. Командование пошло навстречу и дало больше, чем просили — отпуск продлили до 29 июля. На месте работает строительная бригада, и личное присутствие хозяина необходимо для контроля за ходом работ. Мерзлякова поблагодарила руководство части за понимание и внимание к бойцам.
Напомним, ураган, который обрушился на Свердловскую область 22 июня, стал самым мощным на Урале с 2003 года. Стихия повредила больше сотни домов, автомобилей и опор ЛЭП. 32 дома оказались полностью разрушены.