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В Крыму впервые запустили аварийный роуминг

Аварийный роуминг заработал в Крыму из-за проблем со светом.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму впервые ввели режим аварийного роуминга для защиты абонентов от перебоев со связью из-за нестабильного электроснабжения. Об этом сообщили представители крупнейших операторов полуострова.

Новая мера позволит жителям и гостям региона оставаться на связи даже при отключении базовых станций. В рамках аварийного режима голосовые вызовы и SMS-сообщения предоставляются без дополнительной платы.

«В Крыму такой режим применяется впервые, в отличие от Запорожской и Херсонской областей, где из-за проблем с электричеством его включают регулярно», — пояснили в пресс-службе «Миранда-медиа».

В холдинге IC Group добавили, что сама механика межсетевого взаимодействия не нова и уже успешно отработана в Новороссии.

Аварийный роуминг позволяет телефону автоматически переключаться на вышки других операторов, если домашняя сеть недоступна. Для корректной работы сервиса пользователям необходимо лишь активировать функцию «Роуминг данных» в настройках мобильного устройства.

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