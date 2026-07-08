Три лесных пожара ликвидировали в Иркутской области 7 июля

IrkutskMedia, 8 июля. За сутки, 7 июля, новых возгораний в лесах Иркутской области зарегистрировано не было. Огнеборцы потушили три ранее обнаруженных пожара на общей площади 29,5 га. В ликвидации пламени участвовали 182 человека с использованием 16 единиц наземной техники.
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров было задействовано 12 воздушных судов. Общее время налета составило 54 часа 5 минут.
На утро 8 июля перешло три пожара. Один из них в Шелеховском районе был локализован на площади 4,5 га. Два удаленных труднодоступных пожара в Катангском районе общей площадью 845 га остаются действующими.
В Приангарье организован ежедневный мониторинг для предотвращения возгораний и оперативного реагирования на них. Наземное патрулирование сегодня ведут 74 группы, в составе которых 162 человека.
Напомним, что 6 июля, в лесах Иркутской области огнеборцы обнаружили шесть возгораний на площади 13,1 га, три из которых пожарные ликвидировали в тот же день на площади 8,9 га. Кроме того, накануне потушили шесть ранее обнаруженных возгораний общей площадью 237,9 га. Всего в ликвидации пламени принимали участие 268 человек, привлекалось 55 единиц наземной техники.