Три лесных пожара ликвидировали в Иркутской области 7 июля

Напомним, что 6 июля, в лесах Иркутской области огнеборцы обнаружили шесть возгораний на площади 13,1 га, три из которых пожарные ликвидировали в тот же день на площади 8,9 га. Кроме того, накануне потушили шесть ранее обнаруженных возгораний общей площадью 237,9 га. Всего в ликвидации пламени принимали участие 268 человек, привлекалось 55 единиц наземной техники.