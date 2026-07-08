Тысячи хабаровчан получили перерасчёт за горячую воду и тепло

В Хабаровске 6,7 тысячи потребителей получили перерасчёт за горячую воду и отопление после проверки прокуратуры. Общая сумма перерасчёта составила около 130 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Проверку провела прокуратура Кировского района. Поводом стала февральская авария на тепломагистрали, из-за которой без горячего водоснабжения и отопления остались жилые дома и социальные объекты.
После вмешательства надзорного ведомства представления внесли в компании, ответственные за поставку ресурсов. По итогам рассмотрения документов потребителям пересчитали плату за коммунальные услуги.
Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо одной из фирм привлекли к административной ответственности. Нарушение касалось нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.
В качестве наказания назначено предупреждение. В прокуратуре отметили, что вопрос восстановления прав жителей в сфере ЖКХ находился на контроле после поступившей обратной связи.