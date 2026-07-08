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Ефрейтор Артём Гилёв из Хабаровска награжден медалью «За храбрость» II степени

Так отмечена его безупречная служба на СВО.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий Восточного военного округа гвардии ефрейтор Артём Гилёв из Хабаровского края награждён медалью «За храбрость» II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии ефрейтор Артём Гилёв выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Призванный на военную службу осенью 2024 года, он уже через месяц заключил первый контракт с Министерством обороны РФ.

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Первый штурм Артём провёл уже в декабре, будучи гранатомётчиком. В ходе выполнения задачи по зачистке населённого пункта Радостное, когда подразделение столкнулось со шквальным огнём из укреплённых точек, он под плотной завесой дымовых шашек подобрался на выгодную позицию, и лично уничтожил две огневые точки противника, сломив сопротивление националистов.

Второй штурм состоялся в мае 2026 года в районе населённого пункта Бойково. Группа с его участием захватила опорный пункт врага. В течение нескольких дней бойцы удерживали позицию, собирая разведданные о работе вражеской артиллерии.

Артём говорит, что успеху в бою во многом способствует физическая подготовка — все бойцы его группы до службы занимались тяжёлой атлетикой, и продолжают тренировки в зоне СВО.

В планах военнослужащего — разбить врага, вернуться с победой и продолжить службу, передавая опыт следующему поколению.