Военнослужащий Восточного военного округа гвардии ефрейтор Артём Гилёв из Хабаровского края награждён медалью «За храбрость» II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии ефрейтор Артём Гилёв выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Призванный на военную службу осенью 2024 года, он уже через месяц заключил первый контракт с Министерством обороны РФ.
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Первый штурм Артём провёл уже в декабре, будучи гранатомётчиком. В ходе выполнения задачи по зачистке населённого пункта Радостное, когда подразделение столкнулось со шквальным огнём из укреплённых точек, он под плотной завесой дымовых шашек подобрался на выгодную позицию, и лично уничтожил две огневые точки противника, сломив сопротивление националистов.
Второй штурм состоялся в мае 2026 года в районе населённого пункта Бойково. Группа с его участием захватила опорный пункт врага. В течение нескольких дней бойцы удерживали позицию, собирая разведданные о работе вражеской артиллерии.
Артём говорит, что успеху в бою во многом способствует физическая подготовка — все бойцы его группы до службы занимались тяжёлой атлетикой, и продолжают тренировки в зоне СВО.
В планах военнослужащего — разбить врага, вернуться с победой и продолжить службу, передавая опыт следующему поколению.