Ефрейтор Артём Гилёв из Хабаровска награжден медалью «За храбрость» II степени

Первый штурм Артём провёл уже в декабре, будучи гранатомётчиком. В ходе выполнения задачи по зачистке населённого пункта Радостное, когда подразделение столкнулось со шквальным огнём из укреплённых точек, он под плотной завесой дымовых шашек подобрался на выгодную позицию, и лично уничтожил две огневые точки противника, сломив сопротивление националистов.