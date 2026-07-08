Симоньян высказалась о тяжелой ситуации с бензином в России

— На что рассчитывают? На то, что мы как-то выйдем как бывшие бабы с кастрюлями и сковородками в 1917-м? Неужели мы им дадим нас за секунду легко и непринужденно сломить. Как говорит мой папа: «Не надо нас пужать, мы уже пужатые». Мы и не такое видели. Истерикой им тоже не надо помогать, отчаянием не надо. Давайте все-таки вспоминать, через какие трудности мы с вами прошли, — заявила Маргарита Симоньян.