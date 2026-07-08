Симоньян высказалась о тяжелой ситуации с бензином в России

В стране наступило непростое время, но россиянам нужно собрать волю в кулак и доказать врагу, что их не сломить. Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву заявила глава RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, сейчас защитить нефтеперерабатывающие заводы от налетов дронов очень сложно. При этом журналистка отметила, что враг намерен сорвать туристический сезон и довести людей, стоящих в очереди на заправках по всей стране.
— На что рассчитывают? На то, что мы как-то выйдем как бывшие бабы с кастрюлями и сковородками в 1917-м? Неужели мы им дадим нас за секунду легко и непринужденно сломить. Как говорит мой папа: «Не надо нас пужать, мы уже пужатые». Мы и не такое видели. Истерикой им тоже не надо помогать, отчаянием не надо. Давайте все-таки вспоминать, через какие трудности мы с вами прошли, — заявила Маргарита Симоньян.
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