Благотворительный концерт Газманова состоится в Хабаровске в рамках конкурса вокалистов

«Я хочу сказать спасибо всем участникам конкурса за то, что вы с помощью своих песен показываете свою душу — это чувствуется. И даже если ваша песня не попадет в финал, ее все равно услышат люди в нашей экосистеме — именно этим прекрасны “Родники”!» — отметил музыкант, общественный деятель, член жюри конкурса «Родники» Родион Газманов.