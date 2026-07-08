Благотворительный концерт Газманова состоится в Хабаровске в рамках конкурса вокалистов

Движение Газманов-Родники проводит песенный конкурс «Родники. Дальний Восток» (6+), который объявлен специально для жителей Дальневосточного федерального округа. В июле группа экспертов из Москвы посетит столицы дальневосточных регионов для очного отбора финалистов конкурса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Очные отборочные туры вокалистов и авторов-исполнителей — причем как взрослых, так и детей — пройдут в 5 городах: Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Якутске и Чите. Эксперты Движения Газманов-Родники выберут лучших солистов этих регионов, а также проведут благотворительные концерты (0+) и круглые столы для педагогов и представителей творческих профессий», — говорится в сообщении.
В Хабаровске конкурсные прослушивания стартуют 10 июля в 14 часов в Краевом Дворце Дружбы «Русь». Кроме того, Родион Газманов и артисты Движения Газманов-Родники дадут благотворительный концерт в рамках фестиваля.
«Я хочу сказать спасибо всем участникам конкурса за то, что вы с помощью своих песен показываете свою душу — это чувствуется. И даже если ваша песня не попадет в финал, ее все равно услышат люди в нашей экосистеме — именно этим прекрасны “Родники”!» — отметил музыкант, общественный деятель, член жюри конкурса «Родники» Родион Газманов.
После очного отбора в финал пройдут 14 взрослых участников и 14 детей, которые 19 сентября соберутся в Биробиджане на большом финальном концерте. Здесь жюри во главе с народным артистом России Олегом Газмановым определят победителей дальневосточных «Родников-2026». Они автоматически проходят в финал общероссийского конкурса «Родники-2026» и «Родники. Дети-2027».
«Опыт очных отборочных туров в регионах Дальнего Востока станет пробой новой механики проведения конкурсов “Родники” и “Родники. Дети”. В дальнейшем региональные туры могут стать обязательным этапом в общероссийском проекте», — отметила генеральный продюсер Движения Газманов-Родники Елена Ульянова.
В рамках конкурса «Родники. Дальний Восток» в Хабаровске 10 июля пройдет круглый стол для вокалистов, педагогов, специалистов учреждений культуры и образования, НКО и региональных партнеров проекта. В ходе встречи участники обсудят роль музыки в воспитании молодежи, возможности сотрудничества с проектом «Родники», а также механизмы дальнейшей поддержки финалистов и победителей конкурса.
Проект «Родники. Дальний Восток» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который был учрежден в соответствии с Указом президента России Владимира Путина.