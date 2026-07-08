В Красноярском краевом онкодиспансере запустили новую форму реабилитации

В Красноярском краевом онкодиспансере заработал амбулаторный этап реабилитации для пациентов после лечения онкологических заболеваний.
Теперь восстановление могут пройти мужчины после лечения рака предстательной железы, а также женщины после радикальных операций на органах малого таза. Пациенты занимаются в отдельных группах по 5 человек и после процедур уходят домой.
Новый этап отличается от дневного стационара тем, что специалисты работают не только с восстановлением верхних конечностей после лечения рака молочной железы, но и с лимфедемой нижних конечностей. Такой отек может возникать после удаления лимфатических узлов в малом тазу. Также в программу включили помощь при полинейропатии, которая может развиваться после химиотерапии. Реабилитация включает лечебную физкультуру, механотерапию и работу с психологом.
Чтобы попасть на амбулаторную реабилитацию, пациенту нужно обратиться к терапевту по месту жительства. Затем его направят к онкологу, который проверит анализы и при отсутствии противопоказаний направит на врачебную комиссию.
Онкодиспансер участвует в реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».