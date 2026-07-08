В Иркутской области подросткам запретят продавать бензин

В Иркутской области 8 июля 2026 приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи моторного топлива несовершеннолетним. Инициативу внесла прокуратура региона. Главная цель — снизить детский травматизм на дорогах и не допустить вовлечения подростков в преступления.
— За последние два года в области несовершеннолетние стали участниками почти тысячи ДТП, в них погибли 44 ребенка и больше тысячи пострадали. По вине самих подростков произошла 181 авария. Только за прошлую неделю случилось семь таких ДТП, где за рулем мотоциклов сидели несовершеннолетние без прав, — сказала на 40-й сессии Заксобрания заместитель прокурора Любовь Исаканова.
Кроме того, с 2023 года подростки под руководством кураторов совершили восемь преступлений террористического характера с использованием бензина для зажигательных смесей. Речь о диверсиях на железной дороге и объектах связи.
Важно! Закон касается только несовершеннолетних, взрослых он не затронет. Поправки к документу будут собирать до 15 августа, после чего законопроект рассмотрят во втором чтении.