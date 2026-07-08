В Иркутской области подросткам запретят продавать бензин

— За последние два года в области несовершеннолетние стали участниками почти тысячи ДТП, в них погибли 44 ребенка и больше тысячи пострадали. По вине самих подростков произошла 181 авария. Только за прошлую неделю случилось семь таких ДТП, где за рулем мотоциклов сидели несовершеннолетние без прав, — сказала на 40-й сессии Заксобрания заместитель прокурора Любовь Исаканова.