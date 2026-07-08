Хабаровчане смогут сдать нормы ГТО в единый день тестирования 11 июля

В Хабаровске 11 июля пройдёт единый день тестирования комплекса ГТО. Участников ждут на стадионе «Юность» на улице Королёва, 4 г, сообщили в городской администрации.
Регистрация начнётся в 9:00, сами испытания стартуют в 10:00. Хабаровчане смогут выполнить нормативы по подтягиванию, рывку гири, подъёму туловища, наклону вперёд, прыжку в длину, отжиманиям, метанию спортивного снаряда, а также бегу на короткие и длинные дистанции.
Участие нужно подтвердить заранее — до 10 июля включительно. Сделать это можно по телефонам 47−02−81, 46−09−46 с 9:00 до 17:00 или по электронной почте gto.hab27@mail.ru.
Перед тестированием участникам необходимо предъявить паспорт, личный кабинет ГТО и справку о допуске к выполнению нормативов. Самых маленьких спортсменов на площадке ждут подарки.