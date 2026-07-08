Хабаровчане смогут сдать нормы ГТО в единый день тестирования 11 июля

Регистрация начнётся в 9:00, сами испытания стартуют в 10:00. Хабаровчане смогут выполнить нормативы по подтягиванию, рывку гири, подъёму туловища, наклону вперёд, прыжку в длину, отжиманиям, метанию спортивного снаряда, а также бегу на короткие и длинные дистанции.