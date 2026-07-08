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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 июля

Энергетики объявили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 8 июля оставят без ресурса тысячи жителей донской столицы. Об этом уведомляют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;

— улица Погодина, 3А, 5Б;

— переулок Ашхабадский, 1, 6/2;

— улица Вселенная, 1−23 и 2−36;

— улица Галактическая, 1−25 и 2−30;

— улица Венеры, 6/7;

— улица Космическая, 3/1;

— бульвар Джордано Бруно;

— улица Гершеля;

— переулок Астрономический;

— переулок Кратерный;

— переулок Небесный;

— переулок Оптический, 7;

— переулок Атмосферный, 4, 8, 7, 17;

— переулок Зодиакальный;

— улица Ньютона;

— улица Канта;

— улица Плутона;

— улица Юпитера;

— улица Кручинина, 4−58 и 1−59;

— переулок Рыбный, 30, 34−44, 21−29;

— улица Вагулевского, 126;

— улица Красноармейская, 132, 142−146;

— переулок Соборный, 35, 48−50;

— улица Максима Горького, 117/40.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;

— переулок Новороссийский, 31−33;

— улица Вяземцева, 35−57, 56.

С 15:00 до 9:00 отключения запланированы в домах по улицам:

— проспект 40 лет Победы, 95, 97, 101, 111.

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