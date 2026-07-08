Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 июля

Отключения света в Ростове на 8 июля оставят без ресурса тысячи жителей донской столицы. Об этом уведомляют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;
— улица Погодина, 3А, 5Б;
— переулок Ашхабадский, 1, 6/2;
— улица Вселенная, 1−23 и 2−36;
— улица Галактическая, 1−25 и 2−30;
— улица Венеры, 6/7;
— улица Космическая, 3/1;
— бульвар Джордано Бруно;
— улица Гершеля;
— переулок Астрономический;
— переулок Кратерный;
— переулок Небесный;
— переулок Оптический, 7;
— переулок Атмосферный, 4, 8, 7, 17;
— переулок Зодиакальный;
— улица Ньютона;
— улица Канта;
— улица Плутона;
— улица Юпитера;
— улица Кручинина, 4−58 и 1−59;
— переулок Рыбный, 30, 34−44, 21−29;
— улица Вагулевского, 126;
— улица Красноармейская, 132, 142−146;
— переулок Соборный, 35, 48−50;
— улица Максима Горького, 117/40.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;
— переулок Новороссийский, 31−33;
— улица Вяземцева, 35−57, 56.
С 15:00 до 9:00 отключения запланированы в домах по улицам:
— проспект 40 лет Победы, 95, 97, 101, 111.
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