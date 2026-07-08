Свежая рыба скоро появится в магазинах Хабаровского края

Глава региона Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки проинспектировал объекты в Охотске — в том числе рыбоперерабатывающие цеха и техническое оснащение предприятий. По словам губернатора, холодильное и перерабатывающее оборудование функционирует в штатном режиме, что позволит оперативно замораживать продукцию и вести переработку икры. «Прогноз на этот год более чем оптимистичный: будет больше рыбы, чем в прошлые несколько лет. Рассчитываем, что предприятия скоро отправят свежую продукцию на прилавки Хабаровского края», — отметил Демешин.