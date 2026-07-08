Что случилось на водохранилище под Минском, где весь берег усыпало мертвой рыбой

Большое количество мертвой на берегу Смолевичского водохранилища очевидцы обнаружили 3 — 4 июля. После сообщения на месте работали специалисты Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира, которые сделали заборы проб воды на исследование уровня кислорода и возможных вредных примесей.
При этом сообщается, что визуально каких-либо загрязнений поверхности воды горюче-смазочными материалами обнаружено не было. Экологи, в свою очередь, исключили версию с загрязнением сточными водами, так как никаких производств в окрестностях водохранилища нет.
Предположительно, массовый замор рыбы связан с недавней аномальной жарой, когда вода могла прогреться до критических значений и привести к нехватке кислорода.
Окончательные выводы по результатам лабораторных исследований сделают в Национальной академии наук Беларуси.