В омском приюте обнаружили грубые нарушения в содержании животных

Омская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к ответственности организацию, занимающуюся отловом и содержанием безнадзорных животных, сообщили в надзорном ведомстве. Поводом для проверки стали обращения граждан о ненадлежащем содержании собак в приюте.
Выяснилось, что учреждение нарушало требования закона при исполнении муниципальных контрактов: не проводило стерилизацию и кастрацию животных, не оказывало им ветеринарную помощь в полном объёме, не маркировало собак. Кроме того, имели место нарушения при транспортировке и неполная видеофиксация отлова.
Особое внимание прокуроры обратили на то, что приют создавал необоснованные препятствия для возврата собак прежним владельцам, требуя незаконные разрешения из органов местного самоуправления.
По итогам проверки директору внесли представление, пять сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а саму организацию оштрафовали за несоблюдение требований к обращению с животными и самоуправство.
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