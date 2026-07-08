В омском приюте обнаружили грубые нарушения в содержании животных

Выяснилось, что учреждение нарушало требования закона при исполнении муниципальных контрактов: не проводило стерилизацию и кастрацию животных, не оказывало им ветеринарную помощь в полном объёме, не маркировало собак. Кроме того, имели место нарушения при транспортировке и неполная видеофиксация отлова.