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На юге Красноярского края 4-летняя девочка выпала из окна

В Курагинском муниципальном округе сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения 4-летней девочки из окна 3-го этажа дома в поселке Большая Ирба.

В Курагинском муниципальном округе сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения 4-летней девочки из окна 3-го этажа дома в поселке Большая Ирба. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По предварительным данным, днем мать вместе с 4-летней и 3-летней дочерьми ушла гулять. Дома оставался отец девочек, который открыл окна для проветривания, а сам лег в одной из комнат и уснул. Вернувшаяся с прогулки женщина не заметила открытых окон. Пока она занималась домашними делами, 4-летняя девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Ребенка госпитализировали. Как отметили в ведомстве, ранее семья в поле зрения органов профилактики не попадала, характеризуется удовлетворительно. Полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.