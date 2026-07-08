Помогут маме без риска для малыша: врачи спасли беременность волгоградки

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, беременность развивается без осложнений. Врачи советуют не заниматься самолечением: при заложенности носа, головной боли и температуре у беременных нужно сразу обращаться к ЛОРу или в женскую консультацию по месту жительства.