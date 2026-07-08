Помогут маме без риска для малыша: врачи спасли беременность волгоградки

Врачи больницы имени Фишера в Волгоградской области спасли беременность 18-летней будущей мамы. Пациентка поступила на 18-й неделе беременности с тяжелым гнойным гайморитом. Инфекция в пазухах угрожала здоровью матери и плода.
В облздраве рассказали, что оториноларингологи провели щадящую пункцию верхнечелюстных пазух с минимальным медикаментозным воздействием. Акушеры-гинекологи постоянно контролировали состояние плода и маточный тонус, корректируя терапию.
«Серьезные ЛОР-заболевания у беременных успешно лечатся при своевременном обращении и слаженной работе специалистов разных профилей. Главное — не бояться идти к врачу», — отметила заведующая отоларингологическим отделением больницы Фишера Екатерина Косова.
Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, беременность развивается без осложнений. Врачи советуют не заниматься самолечением: при заложенности носа, головной боли и температуре у беременных нужно сразу обращаться к ЛОРу или в женскую консультацию по месту жительства.
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