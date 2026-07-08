Врач объяснила, почему кофе лучше не пить натощак

Кофе, выпитый на голодный желудок, может вызвать дискомфорт, жжение, тяжесть и боль в животе. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая.
По словам специалиста, кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если человек пьет его натощак, когда пищи в желудке нет, кислота сильнее воздействует на слизистую оболочку.
«Это может вызвать появление дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота», — пояснила Юлия Заболоцкая.
Особенно осторожными, по словам врача, нужно быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка. У них кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку.
Также напиток стимулирует сокращение желчного пузыря. При заболеваниях желчевыводящей системы это может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье. У некоторых людей кофе также способен провоцировать спазмы или диарею из-за влияния на работу кишечника.
При этом гастроэнтеролог уточнила, что сам по себе кофе не вызывает гастрит или язву, но может усиливать уже существующие симптомы.
(Фото: magnific.com).