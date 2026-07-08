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В Пермском крае объявили «Беспилотную опасность» 8 июля

Особый режим объявили в регионе в 09:33.

Режим «Беспилотной опасности» объявили утром 8 июля в Пермском крае, сообщает территориальный минтербез.

Особый режим объявили в регионе в 09:33. Министерство территориальной безопасности Пермского края просит граждан оставаться спокойными и внимательными.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — уточнили в ведомстве.

Также режим «Беспилотная опасность» действует на территории соседней Удмуртии. В регионе также ввели «Ковёр» радиуос 100 километров.

Напомним, в Министерстве территориальной безопасности объяснили, почему жителям нельзя сбивать беспилотники.