В Пермском крае объявили «Беспилотную опасность» 8 июля

Режим «Беспилотной опасности» объявили утром 8 июля в Пермском крае, сообщает территориальный минтербез.
Особый режим объявили в регионе в 09:33. Министерство территориальной безопасности Пермского края просит граждан оставаться спокойными и внимательными.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — уточнили в ведомстве.
Также режим «Беспилотная опасность» действует на территории соседней Удмуртии. В регионе также ввели «Ковёр» радиуос 100 километров.
Напомним, в Министерстве территориальной безопасности объяснили, почему жителям нельзя сбивать беспилотники.