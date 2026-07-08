Миллиарды людей смогут увидеть астероид Апофис

По последним данным астрономов, 13 апреля 2029 года Апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90% землян, то есть около 7,6 миллиарда человек. На ночном небе 350-метровый астероид будет выглядеть как светлая точка, плавно проходящая расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска, примерно за минуту. Объекты такого размера пролетают так близко к Земле лишь раз в несколько тысяч лет.