В Хабаровской епархии появится своя футбольная команда

В Хабаровской епархии в период, когда весь мир следит за матчами мундиаля, объявили набор в футбольную команду. Важные условия для спортсменов — православное вероисповедание и возраст старше двадцати.
Пробный матч состоится уже в июле — восемнадцатого числа православные футболисты сойдутся на поле с соперником из УФСИНа. Затем — отпуск, а основные тренировки планируют начать с сентября. И уже вести их на регулярной основе. А там, дай бог, будут матчи и будут победы. Хотя пока в епархии о победах не загадывают, смиренно убеждая, что в спорте главное — участие.
— Набираем в команду прихожан и представителей духовенства. Среди священников тоже есть люди, которым близок спорт. Главное, чтобы хватало времени на тренировки и соревнования. Пока тренировать нас будут спортсмены из числа прихожан, имеющие профессиональное образование. Главная задача сейчас — сформировать состав, — говорит руководитель спортивного отдела Хабаровской епархии Иоанн Шауло.
У команды еще нет названия, его выберут осенью, чтобы смогли предложить свои варианты все футболисты. Одно пока ясно точно — оно будет с православным уклоном. Зато уже определились с логотипом формы — на нее нанесут символику спортивного отдела епархии.
— Мы хотим, чтобы наша команда достойно представляла Хабаровскую епархию на спортивных мероприятиях и турнирах. Поэтому обязательно нужно, чтобы у спортсменов было желание заниматься футболом и позитивный настрой. Даже если давно не брали в руки мяч — не проблема! Научим, подтянем и вдохновим. Считаю, что футбол — это в первую очередь возможность братского общения. И, конечно же, здоровый образ жизни, — рассказывает отец Иоанн.
Только лишь футболом в епархии решили не ограничиваться. В планах — создание мужской команды по волейболу и двух баскетбольных — для мужчин и женщин.