В Хабаровской епархии появится своя футбольная команда

Пробный матч состоится уже в июле — восемнадцатого числа православные футболисты сойдутся на поле с соперником из УФСИНа. Затем — отпуск, а основные тренировки планируют начать с сентября. И уже вести их на регулярной основе. А там, дай бог, будут матчи и будут победы. Хотя пока в епархии о победах не загадывают, смиренно убеждая, что в спорте главное — участие.