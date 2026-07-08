«Живу прекрасную жизнь»: Асель Садвакасова рассказала, чем занимается в Алматы

Асель отметила, что уже месяц находится дома. Она рассказала, что будто заново влюбляется в Алматы и с огромным удовольствием изучает новые места в городе.
«Уже месяц дома. Встречаюсь с любимыми людьми, хожу на праздники, много гуляю пешком, занимаюсь йогой, идут предложения по работе, съемки, реклама, веду контент, строю планы — в общем, живу прекрасную жизнь», — отметила она.
Актриса призналась, что когда человек долгое время живет вне дома, он начинает по-особенному чувствовать связь с родным краем, сильнее любить его и еще больше ценить.
Фанаты написали ей множество теплых слов: «Я все ваши фильмы пересмотрела. Вы классная! Желаю успехов и творческой вершины», «Красивая, естественная, приятная девушка», «Какая вы настоящая», «Куда парни смотрят, когда есть такая девушка рядом».