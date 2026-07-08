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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Николая Чергинца

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного писателя республики и государственного деятеля Николая Чергинца, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Белорусский лидер назвал Николая Чергинца выдающимся писателем и государственным деятелем.

«Присущие Николаю Ивановичу человечность и порядочность наряду с опытом боевого офицера и жизненной мудростью стали основой творческого успеха и народного признания», — говорится в соболезновании.

Президент также отметил, что деятельность Чергинца оставила заметный след в общественной и культурной жизни страны и является ярким примером беззаветного служения Отечеству.

Лукашенко выразил уверенность, что светлая память об этом человеке навсегда останется в истории страны и сердцах белорусов.

Известный белорусский литератор и политик скончался на 89-м году жизни.

Чергинец написал более 50 книг, несколько киносценариев и пьес — его произведения переводились более чем на 15 языков мира.

Он первым ввел в белорусскую литературу жанр «милицейский детектив», среди его известных произведений — «За секунду до выстрела», «Вам — задание», «Финал Краба», «Следствие продолжается» и другие.

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