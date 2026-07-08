В Петербурге стартовала вторая волна записи в школы

Как сообщили в комитете по информатизации, значительная доля электронных обращений подтверждает востребованность дистанционных сервисов и высокий уровень цифровизации образовательной сферы города. В многофункциональных центрах заявители могут подать документы двумя способами: непосредственно в окне приема у специалиста либо через компьютеры самообслуживания, где сотрудники помогают заполнить форму онлайн.