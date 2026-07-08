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Бывшая сотрудница комиссионного магазина украла технику на 125 тысяч рублей в Хабаровске

Представитель сети комиссионок обратился в полицию с заявлением о краже — в одной из торговых точек пропали 10 сотовых телефонов и планшет. Ущерб составил 125 тысяч рублей. Недостачу товара заметили во время инвентаризации. Полиция задержала подозреваемую — 23-летнюю комсомольчанку, которая жила в Гаровке-1. Злоумышленница работала в комиссионном магазине продавцом, во время своих смен забирала с.

Представитель сети комиссионок обратился в полицию с заявлением о краже — в одной из торговых точек пропали 10 сотовых телефонов и планшет. Ущерб составил 125 тысяч рублей. Недостачу товара заметили во время инвентаризации. Полиция задержала подозреваемую — 23-летнюю комсомольчанку, которая жила в Гаровке-1. Злоумышленница работала в комиссионном магазине продавцом, во время своих смен забирала с прилавков гаджеты. Потом она неожиданно уволилась. Смартфоны девушка сдала в другую комиссионку, а планшет продала незнакомому мужчине, которого встретила на улице. В общей сложности девушка заработала на незаконной продаже 25 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемой взяли подписку о невыезде.