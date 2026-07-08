Ребенок выпал из окна дома в Красноярском крае

В поселке Большая Ирба Курагинского округа 4-летняя девочка выпала из окна на третьем этаже жилого дома и получила травмы, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Все случилось 7 июля днем. Установлено, что мать вместе с двумя малолетними дочерьми пошла гулять на улицу. В квартире оставался отец, который открыл окна для проветривания, а сам уснул в одной из комнат.
«Вернувшаяся с прогулки женщина не заметила открытых окон, пока она занималась домашними делами 4-летняя девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Сейчас ребенок госпитализирован и находится под присмотром врачей», — рассказали в полиции.
Известно, что ранее семья в поле зрения органов профилактики не попадала, характеризуется удовлетворительно. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.