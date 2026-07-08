В России начнут выпускать лечебное питание с природным йодом для детей и пожилых

Ранее в России массового производства подобных продуктов для малышей и людей старшего возраста не было. Реализовывать новые технологии будут в Карелии — там готовится к запуску предприятие мощностью до 10 тысяч тонн продукции в год. На базе разработок учёных планируется выпускать питание для лечения и профилактики дефицита йода, детские линейки и продукты для поддержания здоровья пожилых людей. По оценкам Минобрнауки, производство способно почти полностью закрыть потребности рынка, которые сейчас обеспечиваются импортом.