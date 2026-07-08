Российская модель удивила интернет поразительным сходством с футболистом Холландом

Пользователи соцсетей удивились поразительным сходством российской модели Анастасии Костромитиной с норвежским футболистом Эрлингом Холандом. По словам девушки, сначала она отрицала сходство, но позже изменила мнение.
24-летняя модель живет в Москве. Впервые о сходстве со спортсменом она услышала несколько лет назад от знакомой: позже это заметили друзья и родственники девушки. Костромитина призналась, что сначала ее обижало сравнение, но сейчас она относится к ситуации с юмором.
Россиянка добавила, что не является фанаткой футбола: иногда она смотрит матчи со своим парнем, а после неожиданной популярности решила болеть за сборную Норвегии.
— Если честно, я прошла все стадии отрицания по этому поводу. И сначала я не понимала, чем на него похожа. Потом мне было немножечко обидно. Но сейчас я понимаю, что быть похожим на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, то это вообще неплохо. И я решила на этом и сыграть, — рассказала Костромитина в беседе с Life.ru.
6 июля Эрлинг Холанд сравнялся по голам с аргентинцем Лионелем Месси и французом Килианом Мбаппе в рамках чемпионата мира 2026 года. В ходе матча с командой Бразилии футболист забил два мяча на 79-й и 90-й минутах. Теперь на текущем мировом первенстве на счету Холанда семь голов.
Ранее благодаря голу Холанда норвежская сборная вышла в ⅛ финала ЧМ впервые за 28 лет.