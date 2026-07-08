Российская модель удивила интернет поразительным сходством с футболистом Холландом

— Если честно, я прошла все стадии отрицания по этому поводу. И сначала я не понимала, чем на него похожа. Потом мне было немножечко обидно. Но сейчас я понимаю, что быть похожим на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, то это вообще неплохо. И я решила на этом и сыграть, — рассказала Костромитина в беседе с Life.ru.