От школьной мастерской к профессии будущего: как в Мангистау готовят новое поколение инженеров

«Нам важно научить детей мыслить самостоятельно, искать решения, не бояться ошибок и доводить начатое дело до конца. Именно такие качества помогают человеку добиться успеха в любой профессии. Современные дети готовы осваивать сложные технические направления, если им предоставить необходимые условия и современное оборудование. Именно в школьном возрасте формируются инженерное мышление, исследовательские навыки, способность анализировать, экспериментировать и создавать новые технологии. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что государство должно создавать все условия для раскрытия потенциала молодежи. Будущее страны зависит от образованных, инициативных и творчески мыслящих людей, поэтому необходимо поддерживать талантливых детей, внедрять современные подходы в обучении, развивать инженерное образование, научное творчество и технические компетенции школьников. Именно такие направления сегодня становятся основой формирования экономики знаний и подготовки специалистов будущего», — отмечает педагог.