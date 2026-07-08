Волгоградец Щербаков — в центре мирового рекорда: российские юниоры переписали историю в Мюнхене

Утро началось с сенсации. В квалификационном заплыве квартет в составе Матвея Чекалева, Егора Прошина, Матвея Миляева и Михаила Щербакова выдал результат, который сразу же вошёл в историю: 3 минуты 14,72 секунды. Этого хватило не только для выхода в финал, но и для установления нового мирового рекорда среди юниоров. Уже тогда стало ясно: команда готова бороться за золото.