Погода в Нижнем Новгороде 8 июня: до +24° и переменная облачность

Утром 8 июля в Нижнем Новгороде — переменная облачность и комфортная прохлада: температура составляет около +17…+19°C, следует из данных сервиса Яндекс. Погода. Ветер дует с юго‑востока со скоростью около 3−6 м/с, влажность воздуха составляет примерно 58%, атмосферное давление — 741 мм рт. ст.