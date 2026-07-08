Погода в Нижнем Новгороде 8 июня: до +24° и переменная облачность

Утром 8 июля в Нижнем Новгороде — переменная облачность и комфортная прохлада: температура составляет около +17…+19°C, следует из данных сервиса Яндекс. Погода. Ветер дует с юго‑востока со скоростью около 3−6 м/с, влажность воздуха составляет примерно 58%, атмосферное давление — 741 мм рт. ст.
Днем воздух прогреется до +22…+24°C, южный ветер сохранит скорость около 5 м/с, влажность снизится до около 42%.
Вечером столбики термометров опустятся до +20…+22°C, скорость ветра уменьшится до 4 м/с, относительная влажность составит порядка 49%.
Ночью температура опустится до +15…+17°C, ветер сменится на восточный с силой около 3 м/с, влажность повысится до 61%, давление останется близким к утреннему значению.
УФ‑индекс утром — 6 (высокий), поэтому при длительном пребывании на солнце рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Магнитное поле оценивается как слабая буря (уровень 3).
Напомним, накануне в Нижнем Новгороде объявлялось штормовое предупреждение.