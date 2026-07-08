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В Челябинске ликвидируют последствия ливня: власти обещают справиться за час

В мэрии напомнили, что ливневкам необходимо время, чтобы принять большие объемы.

Источник: dostup1.ru

На дорогах города работают четыре бригады МКУ «ЭВИС».

«Специалисты чистят и открывают ливневые решетки на улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, проспекте Ленина, улицах Ворошилова, Труда, Троицком тракте, улицах Энгельса, Либединского, 1-й Эльтонской, 2-й Эльтонской, Самохина, на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, Салютной, на Свердловском тракте и Первой Пятилетки», — сообщили в мэрии.

«В течение часа вода должна уйти в дождевую канализацию. Горожане могут оставлять заявки по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (351) 727−46−26», — добавили в администрации.