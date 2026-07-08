В Челябинске ликвидируют последствия ливня: власти обещают справиться за час

«Специалисты чистят и открывают ливневые решетки на улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, проспекте Ленина, улицах Ворошилова, Труда, Троицком тракте, улицах Энгельса, Либединского, 1-й Эльтонской, 2-й Эльтонской, Самохина, на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, Салютной, на Свердловском тракте и Первой Пятилетки», — сообщили в мэрии.