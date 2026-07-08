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КрасЖД отремонтирует пассажирские платформы на четырех станциях Красноярского края

В настоящее время завершаются работы на пассажирской платформе Заводская в Боготоле.

Красноярская железная дорога капитально ремонтирует пассажирские платформы на четырех станциях в Красноярском крае.

В настоящее время завершаются работы на пассажирской платформе Заводская в Боготоле: это одна из двух остановок пригородных поездов в восточной части города, востребованная у пассажиров — дачников.

Здесь на месте старой платформы железнодорожники уже смонтировали новую из железобетонных плит с рельефным тиснением. Платформа оборудована пандусом для маломобильных пассажиров и навесом со встроенными лавочками, защищающим от непогоды. Для разделения опасной и безопасной зон нанесена желтая полоса безопасности. Последним этапом станет установка новой светодиодной системы освещения.

Также до конца 2026 года полностью обновятся платформы на остановочных пунктах Известковая в Емельяновском округе, Куруп в поселке городского типа Нижний Ингаш и Преображенская в городе Уяре. Протяженность каждой — 70 метров.

Капитальный ремонт всех объектов проводится с учетом современных требований к обеспечению комфорта и безопасности пассажиров.