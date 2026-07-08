Новые газопроводы построены в Комсомольске-на-Амуре и в селе Георгиевка

— Мы продолжаем работы по созданию газовой инфраструктуры в жилом секторе района имени Лазо. Мы призываем жителей активнее заключать договоры на подключение и готовить свои дома к приему газа, чтобы встретить отопительный сезон в тепле и комфорте, — добавил директор филиала в г. Вяземский АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Поливода.