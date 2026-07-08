Новые газопроводы построены в Комсомольске-на-Амуре и в селе Георгиевка

В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию два распределительных газопровода, которые помогут обеспечить газом 975 домовладений. Так, сети протяженностью 29 км появились в Комсомольске-на-Амуре. На данный момент здесь подключили к газу 9 частных объектов из возможных 763, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Еще 41 домовладение в городе Юности будет газифицировано в ближайшее время. Программа догазификации позволяет жителям отказаться от дорогостоящего электричества или твердого топлива в пользу доступного и экологичного энергоресурса, — рассказала заместитель генерального директора по догазификации АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Анна Балинская.
Также 18 км сетей провели в селе Георгиевка района имени Лазо, в связи с чем в населенном пункте появилась возможность газификации 212 частных домов.
— Мы продолжаем работы по созданию газовой инфраструктуры в жилом секторе района имени Лазо. Мы призываем жителей активнее заключать договоры на подключение и готовить свои дома к приему газа, чтобы встретить отопительный сезон в тепле и комфорте, — добавил директор филиала в г. Вяземский АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Поливода.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о компенсации затрат на переход с печного отопления на газовое для жителей Комсомольска-на-Амуре. Из федеральной казны на эти цели выделят 500 млн рублей.