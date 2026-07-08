Иран заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Об этом в среду, 8 июля, пишет агентство Fars.
По данным источника, в результате атаки сбили американский беспилотник MQ-9, пытавшийся вмешаться в проведение операции.
— Военно-морские и аэрокосмические силы КСИР в рамках совместной ракетно-беспилотной операции нанесли удары по 85 ключевым объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте, — передает Telegram-канал агентства.
Позже Центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары США по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.