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Иран заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Об этом в среду, 8 июля, пишет агентство Fars.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Об этом в среду, 8 июля, пишет агентство Fars.

По данным источника, в результате атаки сбили американский беспилотник MQ-9, пытавшийся вмешаться в проведение операции.

— Военно-морские и аэрокосмические силы КСИР в рамках совместной ракетно-беспилотной операции нанесли удары по 85 ключевым объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте, — передает Telegram-канал агентства.

7 июля США возобновили серию мощных ударов по Ирану. Позже заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии американского Минфина, разрешавшей сделки с иранской нефтью.

Позже Центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары США по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

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