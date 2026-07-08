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Две медали международных соревнований завоевал хабаровский спортсмен

Александр Николаев завоевал золото в эстафете 4*100 м в составе сборной России и стал вторым на дистанции 200 м.

Источник: AmurMedia

Спортсмен из Хабаровского края успешно выступил на международных соревнованиях по легкой атлетике. «Кубок сильнейших спортсменов» прошел в городе Жуковский Московской области. В состязаниях принимали участие легкоатлеты из России и Белоруссии. Мероприятие отвечает целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.

«Эти соревнования подкинули много сложностей еще до их начала. Не приехал вовремя чемодан, дорога до Москвы заняла 20 часов, вечерняя программа, когда в Хабаровске уже ночь, поэтому к старту я отнесся без особых ожиданий. Несмотря на это — со сборной России в смешанной эстафете мы выиграли и установили рекорд России, а в личном виде на 200 метров занял второе место и мне немного не хватило до своего личного рекорда. Поэтому, в целом, стартом остался доволен», — рассказал спортсмен.

На счету атлетов Хабаровского края две награды. Александр Николаев завоевал золото в эстафете 4*100 м в составе сборной России и стал серебряным призером на дистанции 200 м.

Впереди у спортсмена Чемпионат России во второй половине июля в Екатеринбурге. А также в конце августа Александр выступил на второй всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что победительница Кубка России по легкой атлетике в тройном прыжке Екатерина Конева продолжает восстанавливаться после выступления на московском Мемориале Знаменских, который негативно отразился на ее физическом состоянии.

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