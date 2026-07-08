Две медали международных соревнований завоевал хабаровский спортсмен

«Эти соревнования подкинули много сложностей еще до их начала. Не приехал вовремя чемодан, дорога до Москвы заняла 20 часов, вечерняя программа, когда в Хабаровске уже ночь, поэтому к старту я отнесся без особых ожиданий. Несмотря на это — со сборной России в смешанной эстафете мы выиграли и установили рекорд России, а в личном виде на 200 метров занял второе место и мне немного не хватило до своего личного рекорда. Поэтому, в целом, стартом остался доволен», — рассказал спортсмен.