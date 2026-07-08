Пожарная обстановка в Хабаровском крае держится на контроле

Пожары, ликвидированные на прошлой неделе в Аяно Майском и Верхнебуреинском районах, охватили в совокупности около 158 га; их причиной стали сухие грозы. Для тушения задействовали 54 работника дальневосточной авиабазы и 4 единицы техники. Ещё один очаг, в Советско Гаванском районе (площадь — 11 га), потушен на текущей неделе силами 13 специалистов. Ни один из лесных пожаров не перешёл на земли других категорий.