Вокруг дома Ленина в Уфе установили охранную зону

Кроме того, ограничения распространяются на внешний облик окружающей застройки. В частности, нельзя использовать современные материалы для отделки фасадов, устанавливать кондиционеры на фасадах, выходящих на улицу, строить крыши с уклоном более 40 градусов и размещать вывески выше чем на 0,5 метра над уровнем карниза. Также в границах охранной зоны запрещены изменение рельефа местности и вырубка деревьев.