В Омске запустили новый маршрут по местам Достоевского

В Омске в рамках ежегодного фестиваля «Дни Достоевского» презентовали новый городской маршрут «Земля Достоевского. Омск». Экскурсия, посвящённая 205-летию со дня рождения писателя, проходит по местам, связанным с его пребыванием на каторге в Омском остроге в 1850—1854 годах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.
Маршрут включает экспозицию в Воскресенском соборе, археологический раскоп за Омским драматическим театром и летние палаты Омского военного госпиталя. Ознакомительную экскурсию для журналистов провёл директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков.
Летние палаты госпиталя, построенные предположительно в 1823—1824 годах, стали новой точкой показа для туристов. Это старейшее сохранившееся деревянное здание Омска. Во время лечения в госпитале Достоевский получил возможность делать записи, несмотря на действовавший для арестантов запрет. Здесь он вёл «Сибирскую тетрадь», материалы которой позже использовал при работе над «Записками из Мёртвого дома».
Сейчас специалисты восстанавливают часть здания площадью около 30 квадратных метров, стараясь сохранить исторические конструкции и старинную древесину. В помещении уцелели двухсотлетние балки длиной восемь метров, внутренняя обшивка и другие подлинные элементы. Археологи продолжают исследовать объект. Среди последних находок — замок от ручных кандалов, представленный в экспозиции Воскресенского собора.
Раскопки на месте Омского каторжного острога за драмтеатром ведутся с 2021 года. Там уже установили реконструкцию острожных нар «в три доски», которые писатель упоминал в произведениях и письмах. В дальнейшем территорию планируют музеефицировать и оборудовать обзорными площадками.
В Воскресенском соборе обновили выставку, посвящённую жизни Достоевского в Омске. Экспозицию дополнили графическими работами заслуженного художника России Георгия Кичигина по мотивам «Записок из Мёртвого дома». На всех точках маршрута также разместили информационные стенды.
Проект реализуется в рамках задач национального проекта «Туризм и гостеприимство». Записаться на экскурсию можно в Омском музее просвещения по телефону 23−02−09.