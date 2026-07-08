В Омске запустили новый маршрут по местам Достоевского

Летние палаты госпиталя, построенные предположительно в 1823—1824 годах, стали новой точкой показа для туристов. Это старейшее сохранившееся деревянное здание Омска. Во время лечения в госпитале Достоевский получил возможность делать записи, несмотря на действовавший для арестантов запрет. Здесь он вёл «Сибирскую тетрадь», материалы которой позже использовал при работе над «Записками из Мёртвого дома».