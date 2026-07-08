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Российско-китайская трансграничная канатная дорога: готовность более 90%, запуск — до конца года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 августа на трансграничной канатной дороге через реку Хэйлунцзян (Амур), соединяющей китайский Хэйхэ и российский Благовещенск, завершены ключевые работы по натяжке тросов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 августа на трансграничной канатной дороге через реку Хэйлунцзян (Амур), соединяющей китайский Хэйхэ и российский Благовещенск, завершены ключевые работы по натяжке тросов.

На данный момент общая готовность проекта превышает 90%; пусконаладку и ввод объекта в эксплуатацию планируется завершить до конца текущего года.

Российско-китайская канатная дорога выполнена по схеме с двумя кабинами, каждая из которых вмещает до 110 пассажиров. Максимальная скорость движения — 12 метров в секунду; поездка от Хэйхэ до российского берега займет всего 6−8 минут. Проект планируется вывести на эксплуатационный режим к декабрю текущего года; после официального запуска годовая пропускная способность превысит 2,6 млн пассажиров, сообщает сайт «Партнеры».