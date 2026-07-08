ВС РФ поразили завод «Самсунг-Украина», где производят комплектующие для ракет

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В результате атаки повреждения получили предприятие завода «Самсунг-Украина», на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборе дронов большой и средней дальности, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Днем ранее стало известно, что российская армия поразила в оккупированной части Донецкой Народной Республики автозаправочные станции и цистерны с топливом, использовавшиеся в интересах украинской армии.
Также 7 июля российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области.
Президент России Владимир Путин также ранее заявил, что Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.