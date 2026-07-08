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В Калининграде нашли подрядчика для благоустройства тротуара вдоль пруда в районе проспекта Мира

Работы выполнит ООО «Люцернстрой» за 23,4 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для благоустройства тротуара вдоль Нескучного пруда в районе проспекта Мира. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт заключили с ООО «Люцернстрой». Организация снизила стоимость на 117,4 тысячи рублей — до 23,4 миллиона.

Подрядчику предстоит привести в порядок тротуар на участке Спортивной от Борзова до Чкалова. Территория располагается в районе проспекта Мира и проходит через парк Фюрстенвальд.

Специалистам необходимо обустроить тротуар с велодорожкой. Перед началом работ на участке вырубят деревья.

ООО «Люцернстрой» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компаниия является Роман Петришак. Организация занимается строительством дорог и автомагистралей.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать более 40 тротуаров.

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