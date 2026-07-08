8 июля: БПЛА, жара, рекорд цен на бензин

На АЗС региона по решению областного оперштаба действует лимит на отпуск топлива — по 40 литров в бак, но напряжённость от этого не спала. На вполне системных заправках почему-то ничего не слышали о решених областных властей и отпускают бензин по собственным нормативам — меньшим. Автомобилисты, стоя в очередях, подумывают пересесть на общественный транспорт, видимо, не зная, что с ним в Нижнем Новгороде тоже туго, и порядка там мало… Тем временем на нескольких на муниципальных кладбищах устанавливают камеры видеонаблюдения — пусть хотя бы там будет порядок. А ещё июль в Нижегородской области вот-вот задаст всем жару до +30. Обо всём по порядку — в обзоре nn.aif.ru.