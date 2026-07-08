8 июля: БПЛА, жара, рекорд цен на бензин

На АЗС региона по решению областного оперштаба действует лимит на отпуск топлива — по 40 литров в бак, но напряжённость от этого не спала. На вполне системных заправках почему-то ничего не слышали о решених областных властей и отпускают бензин по собственным нормативам — меньшим. Автомобилисты, стоя в очередях, подумывают пересесть на общественный транспорт, видимо, не зная, что с ним в Нижнем Новгороде тоже туго, и порядка там мало… Тем временем на нескольких на муниципальных кладбищах устанавливают камеры видеонаблюдения — пусть хотя бы там будет порядок. А ещё июль в Нижегородской области вот-вот задаст всем жару до +30. Обо всём по порядку — в обзоре nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 8 июля.
На 8:00 8 июля нижегородцы вторые сутки жили в действующем режиме беспилотной опасности. Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) с 7 июля принимал и отправлял воздушные суда по согласованию в соответствующими службами.
По информации Минобороны России, с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля небо региона было спокойно, а над Россией в целом ПВО перехватила и уничтожила 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. ПВО работала в небе Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, соседней с Нижним Владимирской областей, а также в Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарскоь крае, в Крыму, Татарстане и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 8 июля: цены бьют рекорды.
Несмотря на то, что в регионе ввели ограничения на отпуск топлива — 40 литров в руки, ситуация с бензином пока улучшиться не успела. Люди стоят в часовых очередях за топливом, не зная, получится ли заправиться.
Правда, на некоторых АЗС небольших компаний топливо есть и без очередей, но цены на него зашкаливают. Так, одна из АЗС в Дзержинске предлагает приобрести литр АИ-95 за 199 рублей. То есть за 40 литров надо выложить почти 8000 рублей. Вот тут хотелось бы внимания специалистов антимонопольного ведомства.
А где-то, причем на системных заправках крупных компаний, вечером 7 июля слыхом не слыхивали ни о каких «никитинских» 40 литрах — заливают 30, и всё тут.
Напряжённая ситуация с топливом порождает разного рода спекуляции, в том числе продажу бензина на АЗС из-под полы. Чтобы предотвратить такое, на трассах Нижегородской области планируют усилить работу экипажей ГАИ. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам заседания оперативного штаба.
Кроме того, подразделения ДПС привлекут к организации транспортного потока вблизи автозаправочных станций — там случаются серьёзные осложнения. Планируется, что дорожные полицейские будут информировать автомобилистов, ожидающих заправки, о наличии горючего и сроках его подвоза.
Отмена наличных в общественном транспорте Нижнего Новгорода: пассажиры не против.
По данным опросов, проведённых областным минтрансом прямо в автобусах, большинство пассажиров общественного транспорта в Нижнем Новгороде не столкнулись с трудностями после изменения правил оплаты.
Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, с 1 по 6 июля в общественном транспорте областного центра проехалось 2,7 млн человек. При этом только 467 воспользовались одноразовыми транспортными картами — эта опция была введена специально для замены наличных. Карты продают в нескольких торговых сетях.
Льготники по-прежнему могут оформить транспортную карту и затем платить по 15 рублей за поездку вместо 40. При необходимости рассчитаться в автобусе или трамвае можно банковской картой.
Кроме того, сейчас власти работают над возобновлением оплаты проезда по геолокации для пассажиров, но уже с новым информационным партнёром — предыдущий прекратил сотрудничество.
Видеокамеры на нижегородских кладбищах: следить будут за живыми.
Системы видеонаблюдения заработали на Ново‑Сормовском, Ново‑Стригинском, Стригинском кладбищах и погосте в Копосово‑Высоково. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Камеры в режиме реального времени наблюдают за обширными территориями кладбищ, но главное, за их посетителями, укрепляя порядок. Записи с камер станут вещественным доказательством для полиции если кто-то вздумает совершать на погостах противоправные действия — например, разрушать или разорять надгробия, как это уже случалось.
В связи с этим данные о числе камер и их расположении не раскрывают. Просматривать записи вправе только коменданты кладбищ и полиция.
Погода в Нижегородской области 8 июля: грядёт 30-градусный зной.
Утром и днём 8 июля в Нижегородской области погоду обещают облачную. Зато будет теплее, чем 7-го, +24… +25, и нет осадков. Юго-восточный ветер по-прежнему может разогнаться до 15 м/с. Таковы данные сервиса «Яндекс Погода».
К вечеру тучи рассеются в преддверии надвигающейся 9 июля тридцатиградусной жары. По предварительным прогнозам, она продержится в регионе до суботы включительно.