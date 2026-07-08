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Необычные «умные» камеры на дорогах Казахстана удивили водителей

Водители удивились появлению новых камер на дорогах Казахстана. В «КазАвтоЖол» объяснили, что это новая система видеоаналитики с ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба «КазАвтоЖол», водители в соцсетях начали делиться фотографиями необычных конструкций вдоль трасс и задаваться вопросом, что это такое.

«Речь идет о новой системе видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта, которую внедряет АО “НК “ҚазАвтоЖол” в рамках цифровизации дорожной отрасли. Проще говоря, это современные камеры, которые помогают круглосуточно отслеживать ситуацию на трассах и быстрее реагировать на возможные инциденты. Главная особенность системы — автономность. Оборудование может работать даже на удаленных участках дорог, где нет привычной инфраструктуры. Для этого камеры оснащаются солнечными панелями и ветрогенераторами: они получают энергию от солнца и ветра, передают данные и анализируют дорожную обстановку в режиме реального времени”, — сообщили в нацкомпании.

Уточняется, что искусственный интеллект помогает выявлять потенциально опасные ситуации: появление пешеходов или животных на проезжей части, движение по встречной полосе или задним ходом, нарушения правил парковки. Кроме того, система способна распознавать государственные номера, марку и цвет автомобилей.

«Главная цель проекта — повышение безопасности на дорогах. Чем быстрее система фиксирует риск, тем оперативнее дорожные службы получают информацию и могут принять меры», — уточнили в «КазАвтоЖол».

Пилотный проект уже тестируется на платном участке Алматы — Қонаев, где проверяется работа оборудования и автономной инфраструктуры. Параллельно ведутся работы на участке Астана — Темиртау протяженностью 134 км: там устанавливаются опоры и готовится монтаж камер, солнечных панелей, ветрогенераторов и оборудования передачи данных.

Кроме того, подготовительные работы идут на участке Астана — Щучинск, где создается инфраструктура связи и основания для размещения оборудования.

«В дальнейшем такие устройства станут частью единой интеллектуальной системы мониторинга автомобильных дорог. Она позволит автоматически выявлять опасные ситуации, ускорять реагирование служб и в целом повышать безопасность поездок по республиканским трассам. Если вы заметили на дороге необычную конструкцию с камерой и панелями — это часть новой системы, которая делает дороги безопаснее», — сообщили в нацкомпании.