Необычные «умные» камеры на дорогах Казахстана удивили водителей

Как сообщает пресс-служба «КазАвтоЖол», водители в соцсетях начали делиться фотографиями необычных конструкций вдоль трасс и задаваться вопросом, что это такое.
«Речь идет о новой системе видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта, которую внедряет АО “НК “ҚазАвтоЖол” в рамках цифровизации дорожной отрасли. Проще говоря, это современные камеры, которые помогают круглосуточно отслеживать ситуацию на трассах и быстрее реагировать на возможные инциденты. Главная особенность системы — автономность. Оборудование может работать даже на удаленных участках дорог, где нет привычной инфраструктуры. Для этого камеры оснащаются солнечными панелями и ветрогенераторами: они получают энергию от солнца и ветра, передают данные и анализируют дорожную обстановку в режиме реального времени”, — сообщили в нацкомпании.
Уточняется, что искусственный интеллект помогает выявлять потенциально опасные ситуации: появление пешеходов или животных на проезжей части, движение по встречной полосе или задним ходом, нарушения правил парковки. Кроме того, система способна распознавать государственные номера, марку и цвет автомобилей.
«Главная цель проекта — повышение безопасности на дорогах. Чем быстрее система фиксирует риск, тем оперативнее дорожные службы получают информацию и могут принять меры», — уточнили в «КазАвтоЖол».
Пилотный проект уже тестируется на платном участке Алматы — Қонаев, где проверяется работа оборудования и автономной инфраструктуры. Параллельно ведутся работы на участке Астана — Темиртау протяженностью 134 км: там устанавливаются опоры и готовится монтаж камер, солнечных панелей, ветрогенераторов и оборудования передачи данных.
Кроме того, подготовительные работы идут на участке Астана — Щучинск, где создается инфраструктура связи и основания для размещения оборудования.
«В дальнейшем такие устройства станут частью единой интеллектуальной системы мониторинга автомобильных дорог. Она позволит автоматически выявлять опасные ситуации, ускорять реагирование служб и в целом повышать безопасность поездок по республиканским трассам. Если вы заметили на дороге необычную конструкцию с камерой и панелями — это часть новой системы, которая делает дороги безопаснее», — сообщили в нацкомпании.