Необычные «умные» камеры на дорогах Казахстана удивили водителей

«Речь идет о новой системе видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта, которую внедряет АО “НК “ҚазАвтоЖол” в рамках цифровизации дорожной отрасли. Проще говоря, это современные камеры, которые помогают круглосуточно отслеживать ситуацию на трассах и быстрее реагировать на возможные инциденты. Главная особенность системы — автономность. Оборудование может работать даже на удаленных участках дорог, где нет привычной инфраструктуры. Для этого камеры оснащаются солнечными панелями и ветрогенераторами: они получают энергию от солнца и ветра, передают данные и анализируют дорожную обстановку в режиме реального времени”, — сообщили в нацкомпании.