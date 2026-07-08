Премьер Бельгии пообещал не провоцировать Трампа после разгрома сборной США

По словам господина де Вевера, на саммите НАТО в Турции победа бельгийской сборной стала первой темой, которую с ним обсуждают иностранные коллеги. На вопрос о том, беспокоится ли он, что Дональд Трамп может разозлиться из-за результата, премьер сказал, что у президента «есть репутация человека, который иногда довольно раздражительно реагирует на то, что ему не нравится».