Пермские ученые разработали эффективный реагент для вызова дождя

Исследования показали, что искусственные осадки с помощью нового реагента вызываются гораздо быстрее и с большей гарантией, чем при использовании традиционных средств. Кроме того, благодаря ему можно не только предотвращать неблагоприятные погодные явления, но и создавать дополнительное увлажнение территорий, повышая таким образом урожайность.