Пермские ученые разработали эффективный реагент для вызова дождя

Новая разработка пермских химиков защитит урожай на полях от града и пожаров. Ими разработан новый, более эффективный осадкообразующий реагент для воздействия на облачные процессы.
Один из методов создания искусственных осадков — «засев» облаков. Дождь вызывают с помощью выстрелов по тучам специальными реагентами. Таким образом можно заблаговременно предотвратить сильный град и удары молний, которые могут поджечь поля в засушливый период.
Для воздействия на метеопроцессы пермские ученые создали новый эффективный реагент. По словам одного из его разработчиков кандидата технических наук Анастасии Аверкиной, использование этого порошкового материала сочетает несколько механизмов воздействия на влагу в атмосфере. Входящий в состав реагента иодид серебра инициирует кристаллизацию переохлажденной воды, а неорганическая матрица способствует ее сорбции.
Исследования показали, что искусственные осадки с помощью нового реагента вызываются гораздо быстрее и с большей гарантией, чем при использовании традиционных средств. Кроме того, благодаря ему можно не только предотвращать неблагоприятные погодные явления, но и создавать дополнительное увлажнение территорий, повышая таким образом урожайность.