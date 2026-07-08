СК опроверг слухи о том, что мать девочки из Ачинска не идет на контакт

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Информация о том, что мать пятилетней девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой, не идет на контакт и отказывается давать показания является ложной, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина, которая пропала 27 июня вместе со своей пятилетней дочкой в Ачинске, отказалась давать показания.
«Информация о том, что она не идет на контакт со следствием и отказывается давать показания, не соответствует действительности. Женщина будет доставлена в Красноярск только поздним вечером и после этого допрошена», — говорится в сообщении.
Об их исчезновении сообщал супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.
В региональном управлении СК РФ ранее рассказали РИА Новости, что женщину доставят в Красноярск на самолете и повезут в Ачинск.