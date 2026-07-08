Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК опроверг слухи о том, что мать девочки из Ачинска не идет на контакт

СК опроверг слухи о том, что мать погибшей девочки из Ачинска не идет на контакт.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Информация о том, что мать пятилетней девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой, не идет на контакт и отказывается давать показания является ложной, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина, которая пропала 27 июня вместе со своей пятилетней дочкой в Ачинске, отказалась давать показания.

«Информация о том, что она не идет на контакт со следствием и отказывается давать показания, не соответствует действительности. Женщина будет доставлена в Красноярск только поздним вечером и после этого допрошена», — говорится в сообщении.

Об их исчезновении сообщал супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.

В региональном управлении СК РФ ранее рассказали РИА Новости, что женщину доставят в Красноярск на самолете и повезут в Ачинск.