Эксперты «Газпромнефть-СМ» готовят кадры для наукоемких производств

В рамках сотрудничества с ведущими российскими вузами представители компании приняли участие в итоговой аттестации выпускников Высшей школы экономики, а также подготовили рецензии на их выпускные квалификационные работы.
Сотрудники предприятия вошли в состав государственных экзаменационных комиссий магистерских программ факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Они оценивали уровень подготовки выпускников по направлениям «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках».Сотрудничество компании с ведущими российскими вузами помогает учебным заведениям учитывать актуальные запросы работодателей при подготовке специалистов, а студентам — получать профессиональную оценку от представителей реального сектора экономики. Развитие партнерства с учебными заведениями — часть комплексной программы компании, направленной на формирование кадрового потенциала наукоемкого производства. Сейчас ведется сотрудничество с 17 вузами и колледжами Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Томска.
— Для нас важно не только привлекать молодых профессионалов, но и участвовать в формировании образовательной повестки вместе с ведущими университетами страны, — подчеркнул заместитель гендиректора «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев.