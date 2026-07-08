Эксперты «Газпромнефть-СМ» готовят кадры для наукоемких производств

Сотрудники предприятия вошли в состав государственных экзаменационных комиссий магистерских программ факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Они оценивали уровень подготовки выпускников по направлениям «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках».Сотрудничество компании с ведущими российскими вузами помогает учебным заведениям учитывать актуальные запросы работодателей при подготовке специалистов, а студентам — получать профессиональную оценку от представителей реального сектора экономики. Развитие партнерства с учебными заведениями — часть комплексной программы компании, направленной на формирование кадрового потенциала наукоемкого производства. Сейчас ведется сотрудничество с 17 вузами и колледжами Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Томска.