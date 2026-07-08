На севере Красноярского края создадут уникальное племенное стадо оленей

В регионе подвели итоги конкурса на предоставление грантов для поддержки коренных малочисленных народов. Финансовую помощь в размере 28 миллионов рублей направят на реализацию 25 проектов, нацеленных на сохранение исконных промыслов и культурного наследия. В этом году в перечень направлений поддержки впервые вошло научное обеспечение домашнего северного оленеводства. В рамках победившего проекта будет создано племенное стадо из 1 100 животных. До 2030 года эксперты Красноярского государственного аграрного университета проведут инвентаризацию поголовья и сформируют программу селекционно-племенной работы. Данная инициатива призвана повысить продуктивность отрасли и сберечь один из ключевых традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Севера. Финансовая поддержка будет направлена и для развития традиционных ремесел. Победители конкурсного отбора займутся сбором, обработкой и реализацией дикоросов, рыбы, продукции от домашнего северного оленеводства, а также камуса, рогов и пантов. Полученные средства планируется направить на приобретение специализированной техники и оборудования, открытие заготовительных и перерабатывающих центров, обновление материально-технической базы общин и частных предпринимателей, а также на увеличение объемов производства и выход на новые рынки сбыта. Согласно прогнозам, успешная реализация этих инициатив позволит переработать свыше 160 тонн сырья и обеспечить создание порядка 100 новых рабочих мест. Благодаря грантам в различных территориях края будут созданы этнокультурные центры и небольшие музеи, а также организованы мастер-классы, посвященные народным ремеслам и традиционному рыболовству. В планах также — производство анимационных лент по сюжетам эвенкийского фольклора, обновление сценических костюмов для творческих ансамблей и запуск образовательного курса для формирования у северян навыков ведения бизнеса. Кроме того, будут реализованы инициативы по изучению родных языков, сохранению семейных устоев. Размер выделяемой поддержки варьируется от 400 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Средства предоставляются в рамках региональной государственной программы, направленной на сохранение и развитие традиционного уклада и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.