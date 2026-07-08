В Свердловской области зафиксировали 256 стобалльных результатов ЕГЭ

В Свердловской области почти 18 тысяч выпускников 11-х классов сдали ЕГЭ в 2026 году. По предварительным итогам экзаменационной кампании школьники получили 256 максимальных результатов. Это на 93 больше, чем годом ранее — в 2025 году их было 163.
«Пока идет ИННОПРОМ, его будущие участники закончили сдавать первые важные экзамены в жизни. Сегодняшние выпускники школ обязательно станут частью научной, промышленной, культурной элиты региона и уже через несколько лет будут представлять достижения Среднего Урала на ИННОПРОМе и на других мероприятиях международного и российского уровней», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.
Больше всего число максимальных результатов выросло по литературе и физике. По литературе выпускники получили 97 высших баллов против 47 в прошлом году, по физике — 52 против 11.
Рост также зафиксирован по русскому языку — с 22 до 32 максимальных результатов, информатике — с 18 до 21, профильной математике — с восьми до десяти, истории — с четырех до семи. По обществознанию в этом году семь сдающих ЕГЭ набрали по 100 баллов, по биологии — двое. В 2025 году таких результатов по этим предметам не было.
Сразу 15 свердловских выпускников получили по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Годом ранее таких школьников было восемь.
Достижение максимальных результатов традиционно пришлось на Екатеринбург. Выпускники получили 120 высших баллов, в том числе 41 — по литературе, 34 — по физике, 15 — по русскому языку, 11 — по химии и семь — по информатике.
Высокие результаты показали школьники из разных муниципалитетов региона. Участники ЕГЭ со 100 баллами есть в Екатеринбурге, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Лесном, Первоуральске, Асбесте, Полевском, Качканаре, Краснотурьинске, Карпинске, Артемовском, Шале, Ирбите, Серове и других территориях Среднего Урала.
Глава регионального минобразования Светлана Тренихина отметила, что за каждым из 256 максимальных результатов стоит работа ученика и его наставника. По ее словам, география высоких баллов охватывает почти всю Свердловскую область — от крупных городов до небольших населенных пунктов.
Ранее губернатор Денис Паслер сообщил об успехе выпускника школы № 113 Екатеринбурга Геннадия Смирнова. Он получил 300 баллов на ЕГЭ по информатике, физике и профильной математике.