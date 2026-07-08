В Свердловской области зафиксировали 256 стобалльных результатов ЕГЭ

Рост также зафиксирован по русскому языку — с 22 до 32 максимальных результатов, информатике — с 18 до 21, профильной математике — с восьми до десяти, истории — с четырех до семи. По обществознанию в этом году семь сдающих ЕГЭ набрали по 100 баллов, по биологии — двое. В 2025 году таких результатов по этим предметам не было.